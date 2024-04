Calcio femminile. San Miniato U15 sconfitto ma con onore. La corazzata Fiorentina si impone 2-0

Il San Miniato femminile Under 15 esce sconfitto con onore dal confronto con la corazzata Fiorentina, all’esordio in Coppa Toscana, in scena domenica mattina negli impianti di San Miniato. Il 2-0 finale, a favore delle gigliate, penalizza oltremodo la formazione di mister Pepi, capitolata soltanto negli ultimi minuti. Le prime due frazioni hanno visto le senesi controbattere ogni iniziativa delle fiorentine, soffrendo e cercando di sfruttare rimesse e ripartenze. Dalla prestazione è comunque emerso il valore di un collettivo che unisce doti personali alla voglia di lottare per la squadra: solo due guizzi nel finale, infatti, hanno consentito alle avversarie di portare a casa i tre punti e il primato provvisorio nella classifica. Il risultato è maturato anche quando le padrone di casa sono andate in inferiorità numerica. Il valore della prestazione comunque rimane e fan ben sperare in vista della prossima trasferta a Lucca.