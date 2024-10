Calcio femminile Serie C. Aquilotte spietate. Bellinzago travolto

Spezia Women

4

Bulè Bellinzago

1

SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi (70’ Barraza), Monetini, Lehmann, Duce (60’ Fuggle), Ciccarelli, Dezotti, Lo Vecchio, Buono (75’ Del Freo), Parodi (76’ Vacchino) Codecà (70’ Manea). (A disp: Passalacqua, Lombardo, Dehima Sansevieri). All. Salterio.

BULÈ BELLINZAGO: Terni, Maroni (80’ Comizzoli), Mazzoni, Zappone, Barbini, Franco (61’ Clerici), Veronese, El Ackri (74’ Gramoni), Barchi, Tugnoli, Carazzolo. (A disp: Lattanzio Zangrandi Lorenzan, Viganò Leverque). All. Reggiani

Arbitro: Solito di Piombino (Romeo e Brizzi di Spezia)

Reti: 6’ Codecà (S), 20’ Ciccarelli (S), 35’ Buono (S) 71’ Barbini (B), 73’ Parodi (S)

CASTELNUOVO MAGRA – Partita pressoché a senso unico per le aquilotte che, oltre ai quattro gol, hanno colpito una traversa e collezionato altre grandi occasioni per arrotondare ancora di più il risultato. Solo un gol concesso al Bellinzago, nato da una giocata molto bella della giocatrice ospite Barbini. Per il resto una sola squadra in campo che ha messo in mostra giocate precise e di qualità. Spezia subito a segno con rete Codecà, al suo undicesimo centro, che si fa largo in area e mette all’angolino. Poi Ciccarelli dalla distanza insacca sotto la traversa e poco dopo Buono dal limite cala il tris che di fatto archivia il match dopo soli 45 minuti. Nella ripresa il Bulè trova un bel gol che sembra poter riaprire la sfida, ma subito dopo Parodi chiude i giochi. Eloquente il commento delle avversarie al termine: "Contro di voi non si può giocare...".

Risultati 7ª giornata: Tharros- Azalee 0-0, Ivrea-Lesmo 0-4, Monterosso-Sedriano 1-0, Pro Sesto- Pietrasanta 5-4, Meda- Formello 6-1, Moncalieri-Baiardo 3-2. Riposa: Torres.

Classifica: Moncalieri 19, Spezia, Meda 18, Pro Sesto 13, Lesmo e Tharros 12, Azalee 11, Ivrea 10, Baiardo e Monterosso 9, Sedriano 6, Bulè 4, Pietrasanta, Formello e Torres 0.

Ilaria Gallione