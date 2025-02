Calcio femminile Serie C. Spezia sull’ottovolante, Torres abbattuta

Spezia 8 Torres 1

SPEZIA WOMEN: Sensi (71’ Pucitta), Pozzi, Lehmann (54’ Duce), Fuggle, Monetini (46’ Barrazza), Ciccarelli, Dehima (69’ Manea), Lovecchio, Buono (46’ Del Freo), Codecà, Parodi. All. Salterio.

TORRES: Carboni, Itoya, Scottoni, Prato, Pasciullo, Marras, Sotgiu, Demelas, Pinna, Billi, Padovano. All. Arca

Arbitro: Norci di Arezzo (Terenziani e Cristiano di Spezia).

Reti: 23’, 34’, 49’, 73’ Codecà, 27’ Billi , 31’ Monetini, 39’ Lo Vecchio, 42’ Buono, 61’ Pozzi

CASTELNUOVO MAGRA – Vittoria facile facile dello Spezia Women che ha rifilato ben otto gol alla Torres e torna subito a sorridere dopo il passo falso di una settimana fa a Sesto San Giovanni. Senza storia il match in cui le aquilotte hanno consolidato il proprio predominio. Protagonista assoluta della partita una strepitosa Codecà che ha messo i brividi alla retroguardia avversaria e ’bucato’ quattro volte la rete delle sarde. Da segnalare la gran marcatura di Pozzi e l’esordio di Pucitta in porta in sostituzione di Sensi. Da parte sua la Torres era riuscita a pareggiare con Billi, salvo poi crollare sotto i colpi delle scatenate attaccanti spezzine. In classifica Spezia sempre capolista con un punto di vantaggio sulla Pro Sesto che ha a sua volta vinto realizzando 8 gol in casa del Monterosso.

Risultati: Meda-Baiardo 2-0, Moncalieri-Pietrasanta 3-0, Tharros-Bellizago 1-3, Ivrea-Sedriano 0-0, Formello-Lesmo 0-9, Monterosso-Pro Sesto 0-8. Riposa Azalee.

Classifica: Spezia 46, Pro Sesto 45, Moncalieri 44, Meda 35, Azalee e Baiardo 29, Lesmo 28, Bellinzago 23, Ivrea 22, Tharros 20, Sedriano 17, Monterosso 16, Pietrasanta e Torres 7, Formello 5.

Ilaria Gallione