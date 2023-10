CALCIO FEMMINILE. Spezia ed Europam avanti a braccetto

Spezia Women ed Europam ancora insieme. Per il terzo anno consecutivo la Holding con sede a Genova e presieduta dall’Ingegner Costantini, accosta come main sponsor il proprio nome a quello delle Aquilotte. Sono state presentate le tre maglie nella sede spezzina dell’azienda con il responsabile delle area La Spezia- Massa-Versilia Aldo Scaglione. A fare da testimonial tre ragazze della rosa: Nisrine Maarouf, Francesca Ciampi e Ana Manea. "Ringrazio la presidenza e l’azienda per questo importante impegno – commenta Scaglione – siamo soddisfatti della partnership, perche i progetti sportivi e sopratutto etici della società, ben si allineano con la nostra filosofia di partecipazione: rispetto, non violenza e ambizione".

mz