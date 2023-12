CALCIO FEMMINILE. Spezia, obiettivo Coppa. Parte l’assalto al Livorno

Con il campionato di serie C fermo, spazio alla Coppa Italia. Oggi a Castelnuovo alle 14,30 arriva il Livorno nella prima partita di un triangolare che comprende anche la Rinascita Doccia. Per lo Spezia Women la Coppa Italia è un obiettivo. Sono 18 le convocate dal tecnico Morbioni: Aliquò, Barraza, Buono, Ciampi, Ciccarelli, Del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lovecchio , N. Maarouf, Manea, Monetini, Passalacqua, Sansevieri, Sudyk e Vacchino. In panchina il vice allenatore Erbetta, Benfari, Solinas, il preparatore atletico Berretti, il preparatore dei portieri Pitanti, i dirigenti Pagano e Alberti, il fisoterapista Galletto e l’addetta ai social H. Maarouf. Arbitra Cerea di Bergamo. La perdente del match giocherà domenica col Rinascita Doccia, che la vincente affronterà invece il 14 dicembre.

M.Z.