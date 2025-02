Calcio femminile. Tutte in campo le squadre ’rosa’ del Siena. Esordio dell’Under 17 contro la Carrarese

Lo scorso week-end sono scese in campo le formazioni del Siena Calcio Femminile. Le Under 10 hanno giocato in casa del Marciano Robur, mentre le Under 15 si sono messe alla prova a Livorno: è stata una partita combattuta con le bianconere sconfitte per 2-0. Le ragazze hanno però condotto una buona gara e hanno dimostrato tutta la loro voglia di crescere e migliorarsi.

E se le Under 12 hanno affrontato il Castellina Scalo le Under 17 hanno sfidato in casa la Carrarese, nella partita di esordio del girone B. Le due formazioni hanno battagliato ad armi pari: le bianconere hanno subìto due gol (il primo una velenosa punizione di Tonacci e il secondo un pallone spinto in area da Novani dopo un corner e una mischia in area), ma tra le due reti hanno avuto almeno due ghiotte occasioni per portarsi in parità. Purtroppo, complice anche la sfortuna, non sono riuscite a finalizzarle. Le ragazze di Signorini hanno però dimostrato grande impegno e carattere, necessari per fare bene nelle prossime gare.