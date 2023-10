Calcio femminile under 15. Seccacini convocata nello stage delle azzurre Ginevra Seccacini, quattordicenne maceratese, è stata convocata per uno stage con la maglia azzurra under 15. Cresciuta nel vivaio della Cluentina, è ora nel settore giovanile femminile della Ternana Calcio. Una bella notizia per il club maceratese.