Calcio fermo per la morte di Papa Francesco: recuperi e calendario serie C

Tutto il calcio ieri si è, giustamente, fermato, dopo la notizia della morte improvvisa di Papa Francesco. Niente pallone: dalla serie "A" fino ai Dilettanti. In serie "C" le gare del girone "B" saranno recuperate domani, mercoledì 23 aprile, con inizio alle ore 18; mentre l’ultima giornata si disputerà regolarmente domenica 27 aprile, con inizio alle 16,30. Anche play-off e play-out inizieranno regolarmente alle date stabilite: il 4 maggio il primo turno dei play-off, fino ad arrivare alla final four, con la finalissima che si giocherà con gare di andata e ritorno tra il 2 e il 7 giugno. 10 e 17 maggio sono, invece, le date scelte per i playout.

La squadra rossonera ha appreso della notizia della scomparsa del Pontefice mentre stava facendo colazione in un albergo di Arezzo. Nel primo pomeriggio è rientrata a Lucca ed ha sostenuto un breve allenamento sul terreno del "Porta Elisa". Il penultimo turno della "regular season", in programma, dunque, domani, si annuncia quanto mai importante ovviamente nella zona che interessa la Lucchese, vale a dire quella dei play-out. Perché si giocheranno sfide-chiave, come quella tra Sestri Levante ed Ascoli, ma anche come Gubbio-Milan Futuro; senza dimenticare la trasferta della Spal a Pesaro oppure l’incontro casalingo del Legnago contro il Pescara.

L’impressione, comunque, è che a decidere tutto sarà proprio l’ultima giornata, quando la Lucchese affronterà, al "Porta Elisa", la Torres; mentre il Legnago sarà ad Ascoli, il Sestri Levante a Carpi, il Milan Futuro con la Vis Pesaro e la Spal in casa con il Gubbio.

Intanto ricordiamo la classifica in zona play-out: Lucchese punti 36, Milan Futuro 33, Spal 31, Sestri Levante 27, Legnago 26. E’ ovvio, infine, che, in occasione del recupero del derby di Arezzo, la Lucchese dovrà rinunciare allo squalificato Gucher: che tornerà in campo contro la Torres, dove dovremmo rivedere, sia pure per uno spezzone di partita, anche Saporiti e Tumbarello, per quella che dovrebbe rappresentare la salvezza diretta della squadra di Gorgone in serie "C", grazie alla "forbice".

Emiliano Pellegrini