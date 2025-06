Calcio Finale emozionante per la 6ª edizione del torneo riservato agli istituti superiori dell’alta Lunigaina. Finale tutta del Pacinotti-Belmesseri . Bagnone supera ai rigori Villafranca

Cambia la cornice, ma la formula è sempre la stessa: quella del successo. Nell’anno in cui il 6° torneo di calcio riservato alle rappresentative scolastiche degli istituti superiori dell’alta Lunigiana ha vinto il Pacinotti-Belmesseri Mat-Alberghiero di Bagnone che nella bellissima dopo il nulla di fatto nei due tempi regolamentari ha sconfitto alla lotteria dei tiri di rigore il Pacinotti-Belmesseri Villafranca per 4-3. La lunga kermesse a sette ha evidenziato grande compattezza e motivazione con tutte le squadre che hanno mostrato un buon livello calcistico oltre al giusto agonismo accompagnato da grande correttezza come, ad esempio, in finale dove nonostante il grande equilibrio e tensione non ci sono stati episodi sopra le righe ma ottime giocate.

Gli arbitri federali sono stati bravi e hanno consentito lo svolgimento di un ottimo trofeo molto apprezzato da tutti.

Classifica. Girone A: Pacinotti-Belmesseri Bagnone 7 – Pacinotti Belmesseri Villafranca 7- Da Vinci Villafranca 3- Classico Aulla 0. Classifica Girone B: Pacinotti-Belmesseri Pontremoli 5, Malaspina Pontremoli 5, Liceo Classico Vescovile Pontremoli 5, Pacinotti-Belmesseri Fivizzano 0.

Semifinali: Pacinotti-Belmesseri Villafranca-Malaspina Pontremoli 3-3. Marcatori: Vicari (2), Spediacci, Capocaccia e Di Santo (2). Dopo i tiri di rigore passa il Pacinotti Belmesseri Villafranca. Pacinotti-Belmesseri Pontremoli-Pacinotti-Belmesseri Bagnone 0-2. Marcatori: Guastini, Filippi (aut).

Finalissima: Pacinotti-Belmesseri Bagnone-Pacinotti-Belmesseri Villafranca 4-3 d.t.r. (0-0).

Pacinotti-Belmesseri Mat. Alberghiero Bagnone: Emanuele Romito, Yassin Lamnaouar, Jader Ghiselli, Joel Riccò, Jacopo Mattei, Mattia Di Grottole, Christian Cantinotti, David Nechifer, Davide Olivieri, Alessandro Ruggeri, Gioele Guastini, Cristiano Mastrini, Luca Curadini, Ivan Barbasini, Marco Menghini, Diego Staghezza, Alessio Mazzini, Filippo Cappanera, Andrea Mori, Fabio Ciuffani. Allenatori: Lorenza Giovi e Alessandro Barontini.

Ebal