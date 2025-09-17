Calcio Finale ricca di emozioni nel trofeo “ Buono“ organizzato dalla Tirrenia e riservato ai Giovanissimi. La San Marco piega il Seravezza. Il gol vittoria firmato da Zanello

San MArco Avenza

3

Seravezza

2

SAN MARCO AVENZA: Russo, Bertini, Fusani, Ingrosso, Mazzoni, Mozzachiodi, Dido, Cristodaro, Soro, Seganti, Bertolla. A disp. Rocchi, Grassi, Colombi, Lorenzetti, Zanello, Arecco. All. Figlié.

SERAVEZZA: Gallo, Talone, Nani, Bongiorni, Corfini, Mussini, Ribolini, Tarfanelli, Abbassi, Ciuffardi, Bondielli. A disp. Ulivi, Della Maggiora, Pagni, Musetti. All. Landucci.

Marcatori: Mozzachiodi (SM), Mazzoni (SM), Corfini (SE), Bondielli (SE), Zanello (SM).

RONCHI – E’ stata la formazione della San Marco Avenza ad alzare al cielo il trofeo del Memorial Franco Buono, torneo di calcio a 11 riservato alla categoria Giovanissimi dell’annata 2011 e allestito dalla società Asd Tirrenia Ronchi. I rossoblù avenzini si sono imposti negli ultimi minuti dei tempi supplementari con una rete di Zanello al termine di una finale davvero spettacolare e combattuta che nei tempi regolamentari si era conclusa con un pirotecnico e salomonico 2 a 2. Ai gol di Mozzachiodi e Mazzoni per i carrarini, avevano risposto Corfini e Bondielli per il Seravezza che aveva riacciuffato il pari proprio in extremis.

E’ stata una finale di ottimo livello, giocata fra l’altro tra due formazioni che parteciperanno al prossimo campionato regionale di categoria. Una finale che ha ripagato gli sforzi della Tirrenia del presidente Cesare Nicolini che è riuscita a mettere in piedi una competizione curata in ogni dettaglio che ha raccolto i consensi delle 12 compagini partecipanti. Il torneo era particolarmente sentito in quanto dedicato ad un personaggio come Franco Buono, padre del responsabile del settore giovanile Simone. Il calcio d’inizio è stato dato dal campione massese Chicco Evani mentre alle premiazioni era presente il sindaco di Massa Francesco Persiani. Gianluca Bondielli