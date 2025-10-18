Calcio. Gare e arbitri dalla serie D alla Prima categoria
Partite e arbitri del fine settimana dalla serie D alla Prima categoria. In serie D c’è l’Ostiamare al vertice avendo vinto le sette gare disputate, domani la squadra laziale riceverà il Fossombrone allenato da Marco Giuliodori.
Serie D. Domani alle 15 l’ottava giornata: Ancona-UniPomezia: Gambirasio di Bergamo; Atletico Ascoli-Recanatese: Pellegrino di Teramo; Termoli-Chieti: Tagliaferri di Lovere; Sammaurese-Vigor Senigallia: Bassetti di Lucca; L’Aquila-Giulianova: Zito di Rossano; Notaresco-Maceratese: Rotondo di Frattamaggiore; Ostiamare-Fossombrone: Radovanovic di Maniago; San Marino-Castelfidardo: Benestante di Aprilia; Teramo-Sora: Guiotto di Schio.
Classifica. Ostiamare 21; Teramo 17; Ancona 16; L’Aquila, Notaresco 14; Chieti 11; Termoli, Maceratese, UniPomezia 9; Atletico Ascoli, Sora, Vigor Senigalla 8; Fossombrone, Giulianova 7; Recanatese, San Marino, Sammaurese 4; Castelfidardo 1.
Eccellenza. Domani alle 15.30 la settima giornata: Civitanovese-Sangiustese: Caporaletti di Macerata; Fabriano Cerreto-Matelica: Isnardi di Albenga; Fermignanese-K Sport: Tarli di Ascoli; Jesina-Tolentino: Pisano di Ercolano; Montegranaro-Fermana: Di Domenico di Isernia; Osimana-Urbania: Denti di Pesaro; Trodica-Montefano: Uncini di Jesi; Urbino-Chiesanuova: Crincoli di Ascoli.
Classifica. K Sport 13; Osimana, Urbania 11; Fermana, Trodica, Montegranaro, Matelica 10; Fermignanese, Tolentino, Fabriano Cerreto 9; Montefano, Urbino 8; Sangiustese 7; Civitanovese, Chiesanuova 3; Jesina 1.
Promozione, girone B. Oggi alle 15.30 la settima giornata: Corridonia-Azzurra Mariner (ore 15): Serenellini di Ancona; Porto Sant’Elpidio-Vigor Montecosaro: Eletto di Macerata; Borgo Mogliano-Camerino: Domizi di Macerata; Casette Verdini-Monturano: Cittadini di Macerata; Grottammare-Elpidiense Cascinare: Campoli di Ancona; Palmense Fermana-Castel di Lama: Cesca di Macerata; Settempeda-Azzurra Colli: Ciccioli di Fermo. Domani alle 15: Aurora Treia-Monticelli: Liso di Ancona.
Classifica. Aurora Treia 16; Azzurra Mariner 14; Camerino, Settempeda, Monturano 13; Azzurra Colli 11; Palmense Fermana 8; Porto Sant’Elpidio, Corridonia 7; Grottammare, Elpidiense Cascinare 6; Casette Verdini, Vigor Montecosaro 5; Castel di Lama 4; Borgo Mogliano, Monticelli 3.
Prima categoria, girone B: oggi alle 15.30 la quinta giornata: Real Cameranese-Cingolana (ore 14.30): Zeppilli di Macerata; Argignano-Pietralacroce: Mancini di Ancona; Barbara Monserra-Olimpia Marzocca: Urbinati di Pesaro; Borghetto-Filottranese: Pucci di Pesaro; Castelleonese-Borgo Minonna: Bacchiani di Pesaro; Osimo 2011-Cupramontana: Mirat di Macerata; Castelplanio-Castelbellino: Speciale di Ancona; Staffolo-Passatempese: Pelliccetti di Fermo.
Classifica. Osimo 10; Borghetto 8; Castelleonese, Passatempo, Castelplanio 7; Argignano, Marzocca 6; Barbara Monserra, Real Cameranese, Filottranese 5; Pietralacroce, Castelbellino 4; Borgo Minonna 3; Staffolo, Cingolana 2; Cupramontana 1.
Girone C. Oggi alle 15.30: Cluentina-Appignanese (ore 15): Ciarrocchi di Fermo; Montegiorgio-Montemilone Pollenza (ore 15): Paoltroni di Ancona; Santa Maria Apparente-San Claudio (ore 15): Sacco di Macerata; Adriatica Portorecanati-Belfortese: Alfredi di Macerata; Loreto-Pinturetta Falcor: D’Angelo di Ascoli; Montecassiano-Potenza Picena: Tascan di Jesi; Montecosaro-Elite Tolentino: Valeriani di Fermo; Domani: Porto Potenza-Folgore Castelraimondo: Sciamanna di Macerata.
Classifica. Belfortese 12; Montegiorgio 10; San Claudio 9; Folgore Castelraimondo 8; Pinturetta Falcor 7; Montemilone Pollenza, Loreto, Montecassiano, Appignanese, Santa Maria Apparente 5; Potenza Picena, Cluentina 4; Adriatica Portorecanati, Montecosaro 3; Elite Tolentino 1; Porto Potenza 0.
