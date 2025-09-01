Calcio giovanile: ai nastri di partenza il prestigioso torneo internazionale dedicato alla categoria Under 14 maschile. Il programma delle gare. Memorial Paolo Rossi con Real Madrid, Inter, Juve e Fiorentina

BUCINEAl via mercoledì 3 settembre l’edizione 2025 del Memorial Paolo Rossi, il prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile dedicato alla categoria Under 14 maschile. La manifestazione, che si concluderà domenica 7 settembre, si svolgerà in sette località – Bucine, Levane, Montevarchi, Terranuova, Cavriglia, San Giovanni e Civitella – per una settimana all’insegna di sport, cultura e integrazione. La manifestazione sportiva, a tre anni dalla sua nascita per volontà dell’Accademia Italia Paolo Rossi, è cresciuta in maniera esponenziale. Nata nel 2022 con appena 4 squadre, oggi il Memorial accoglie 24 formazioni. Mercoledì si parte con la fase a gironi. Il gruppo A è composto da Atalanta, Real Madrid, Nuova Alba e Aquila Montevarchi; nel gruppo B ci sono Inter, New York City Fc, Tegoleto e Bucine; il gruppo C schiera Fiorentina, Ajax, Sangiovannese e CF 2001 Prato; il gruppo D vede la presenza di Juventus, Benfica, Castel del Piano e Terranuova Traiana; il gruppo E è invece composto da Milan, Zbrojovka Brno, Crescendo e Ancona; chiude il gruppo F con Bologna, Targu Mures, Arezzo e Academy Civitanovese. Le prime sfide in programma il 3 settembre sono New York City - Tegoleto e Bologna-Academy Civitanovese, a partire dalle 16 allo stadio comunale di Badia al Pino. Giovedì e venerdì proseguiranno i match dei gironi e le finali si giocheranno il 7 settembre al Brilli Peri di Montevarchi. La giornata conclusiva ospiterà la finale per il terzo posto alle 9,30 e quella per il titolo alle 11, seguite dalle premiazioni alle 12,30. Le partite saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma FIFA+, garantendo visibilità internazionale all’evento e ai suoi protagonisti. Grande novità sarà il Premio Pablito-Talento Under 20 assegnato al miglior giovane della Serie A 2024/2025.Il detentore del trofeo è il Real Madrid, mentre nelle precedenti edizioni hanno vinto Milan e Perugia. Ieri, infine, si è conclusa la Under 17 femminile, con la vittoria della Roma sul Parma per 3-2. Al terzo posto invece le ragazze del Napoli che hanno superato 2-0 il Genoa. Nella prima edizione del torneo femminile, andata in scena nel 2024, a portare a casa la coppa furono le ragazze dell’Arezzo.Francesco Tozzi