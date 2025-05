Calcio giovanile. Al via domani il 14° Romagna Cup

Tutto pronto per la 14^ edizione del Romagna Cup - Memorial Francesco Rossi, il più grande torneo di calcio giovanile d’Italia, organizzato da Adriasport, che coinvolge la bellezza di 290 squadre provenienti da tutta Italia in rappresentanza di 83 società sportive che daranno vita a 707 partite in tre giorni, da domani a lunedì. Si partirà con le gare della categoria 2009, già sabato pomeriggio alle 15.30, poi tutti allo stadio Moretti di Cesenatico, in via Gastone Sozzi, per vivere, alle 18, l’emozionante cerimonia inaugurale, caratterizzata dalla sfilata di tutte le formazioni partecipanti, che si concluderà con un suggestivo spettacolo di fontane scintillanti e fumi colorati. Dopo la festa, tutti liberi per assistere alla finale di Champions League fra Inter e Psg in programma alle ore 21, mentre ndomani, domenica 1 giugno, dalle 9 del mattino fino a pomeriggio inoltrato, le 290 squadre al via si daranno battaglia su ben 15 splendidi centri sportivi divisi tra Cervia, Cesenatico, Ravenna e Cesena. Saranno 19 i tornei in programma contemporaneamente in cui scenderanno in campo o i baby calciatori (classi dal 2008 al 2018).