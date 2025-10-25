Calcio giovanile. Badesse Monteriggioni e Sabatini: addio: "Decisione presa in armonia con la società»

Si conclude, di comune accordo, il rapporto tra il Badesse Monteriggioni e il tecnico delle giovanili Sabatini, dall’estate alla guida di una delle formazioni baby del sodalizio: gli Esordienti della classe 2014. "Abbiamo deciso, in armonia con la società – spiega Sabatini – di interrompere la nostra collaborazione. Colgo l’occasione per ringraziare il Badesse Monteriggioni per l’opportunità concessami. Un saluto particolare al presidente Stefano Berni e al responsabile del settore giovanile Francesco Arrichiello. Entro dicembre – aggiunge Sabatini – mi auguro di contare su una nuova chance per un’altra esperienza da allenatore". Non può mancare una domanda sul particolare momento del Poggibonsi per Rodolfo Sabatini, visti i suoi trascorsi da atleta dei Leoni e successivamente anche da mister… "Dispiace di vedere i giallorossi in ambasce a livello di classifica. A mio parere la società dovrebbe investire sui calciatori e proseguire il cammino con Gabrio Gamma al timone della squadra. Gamma è un poggibonsese e un appassionato ai colori in maniera autentica. Tali ingredienti possono rappresentare un valore aggiunto, specie in una fase di difficoltà".

Paolo Bartalini