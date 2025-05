Calcio giovanile. Benemerenza Figc a Vittorio Braguzzi. Da 50 anni ’motore’ del Canaletto

A 88 anni Vittorio Braguzzi continua a stupire. Lo storico fondatore del Canaletto Sepor ha infatti ricevuto il premio di ’Benemerito’ per i suoi cinquanta anni di attività nel settore giovanile e scolastico. In uno splendido hotel di Roma ha ricevuto l’onorificenza federale, la più importante che possa essere attribuita ad un dirigente calcistico, da Giancarlo Abete, presidente della Federcalcio Lega Nazionale Dilettanti. Presente alla manifestazione anche il Ministro per lo Sport Andrea Abodi. Tanta la soddisfazione tra i canarini che devono molto a Braguzzi, una figura d’eccezione che nel lontano 1960 (insieme ad altre persone che frequentavano l’oratorio salesiano del quartiere) ha dato vita alla società gialloblù per offrire la possibilità di praticare sport agonistico a tanti ragazzi. Negli anni è diventato una guida morale e non solo sportiva per tante generazione di atleti, allenatori e dirigenti, portando il club ad ottenere ottimi risultati.

"Non posso nascondere la mia enorme gioia – afferma la presidente del Canaletto Sepor Sabrina Benassi – per Vittorio e ci tengo a precisare che sono orgogliosa e onorata di aver potuto imparare da lui. Ogni giorno mi stupisce con la sua visione attuale e fresca del mondo del calcio. Cerco di fare sempre tesoro dei suoi consigli e suggerimenti e quando racconta il calcio non si può far altro che ascoltarlo con ammirazione. È un maestro di vita e di sport, una persona eccezionale, dotata di grande umiltà che è una dote davvero rara e preziosa da trovare".

Ilaria Gallione

Nella foto: Vittorio Braguzzi, storico fondatore del Canaletto Sepor, premiato dalla Figc per i 50 anni di attività nel mondo del calcio