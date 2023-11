Calcio giovanile. Branchetti lancia l’Under 17 in testa

La squadra Juniores del Forlì, seconda, ha vinto 0-6 in casa dell’Aglianese: a segno Facciani, Valentini, Faccella, Gabini, Torelli e Boschi. Classifica girone E: Ravenna 26; Forlì 25; Pistoiese, Corticella 24; Piacenza 23; Imolese 22; Progresso 21; Prato 20; Sammaurese 16, Carpi 15; Lentigione, Borgo San Donnino 13; United Riccione 12; Mezzolara, Victor San Marino 6; Aglianese 4. Prossimo turno: Forlì-Carpi.

Bene l’Under 17 vittoriosa 2-4 sulla Solierese con reti di Branchetti (2), Argnani e Flore: baby biancorossi al comando con 36 punti davanti a Piacenza (34) e Reggio (28). Prossimo turno: Forlì-Terre dei Castelli. Pareggio esterno per 1-1 dell’Under 16, terza, sul campo del Progresso, a segno Benkacem. In vetta anche gli Under 15 che hanno pareggiato 0-0 con l’Imolese, seconda. Infine la squadra Under 14, ha vinto per 0-10 il derby col Cava Ronco con le reti di Rani (5), Nannetti (3) e Vallicelli (2).

f. p.