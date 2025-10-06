Calcio giovanile. Canaletto fa il bis al Trofeo Rufolo

Sui primi due gradini del podio del 6° Memorial Antonio Rufolo, rassegna riservata ai Pulcini 2017, sono salite le due squadre del Canaletto Sepor. Il torneo, organizzato dal club presieduto da Sabrina Benassi, è dedicato al ricordo del dirigente che ha fatto la storia della scuola calcio gialloblù per oltre un ventennio. Le due formazioni, guidate da una parte da Marco Rezzaghi e dall’altra da Francesco Musella hanno superato nel girone Oro gli ostici pisani dell’Asd Calci 2016 grazie alle doppiette di Colletti, Ferrari e Ballerini, per poi giocarsi il trofeo tra di loro e all’insegna del fairplay. Turco e Ranieri hanno consegnato la vittoria al Canaletto Blu. Il San Marco Avenza ha, invece, trionfato nel girone Argento" mentre la Sammargheritese si è aggiudicata il girone Bronzo. Al termine le premiazioni a cura del responsabile delle manifestazioni Marco Biso e del responsabile del settore giovanile Fabrizio Vaccarini con l’intervento di Silvana e Dino, moglie e figlio del compianto Antonio Rufolo. Alla buona riuscita della giornata hanno contribuito Marco Maggiani, Piercarlo Rebecchi, Carlo Valleri, Massimiliano Brancati, Gianfranco Godani, Andrea Galeazzi, Claudio Ciucci, Daniele Ballerini, Valter Zanuzzi, Luigi Ferrari e Daniele Ballerini. L’evento si è svolto nel centro sportivo ’La Pianta 310’ grazie alla collaborazione di Sepor srl. Ricel srl e Locanda Alinò. Questi i risultati.

Girone A: Canaletto Verde-Follo 4-0, Follo-San Marco 0-7, Canaletto Verde- San Marco 3-1. Classifica: Canaletto Verde 6, San Marco Avenza 3, Follo 0.

Girone B: Canaletto Blu-Colli 2024 7-0, Serricciolo-Sammargheritese 0-0, Canaletto Blu-Sammargheritese 2-0, Serricciolo-Colli 2024 5-0, Colli 2024-Sammargheritese 3-5, Canaletto Blu-Serricciolo 1-1. Classifica: Canaletto Blu 7, Serricciolo 5, Sammargheritese 4, Colli 2024 0.

Girone C: Levante-Rivasamba 4-1, Rivasamba-Calci 2016 0-6, Levante-Calci 2016 1-3. Classifica: Calci 2016 6, Levante 3, Rivasamba 0.

Girone Oro: Canaletto Blu-Canaletto Verde 2-1 (Turco, Ranieri; Motto), Calci-Canaletto Verde 3-4 (Cei, Pacini, Canu; Sicuteri, Ballerini 2, Motto), Calci-Canaletto Blu 0-4 (Colletti 2, Ferrari 2). Classifica: Canaletto Blu 6, Canaletto Verde 3, Calci 0.

Girone Argento: San Marco Avenza-Serricciolo 4-0 (D’Errico, Lucchetti 3), Levante-Serricciolo 1-3 (Bontai; Vakin 3), Levante-San Marco 2-2 (Mazza, Severino; Chianese, Lucchetti). Classifica: San Marco Avenza 4, Serricciolo 3, Levante 1.

Girone Bronzo: Follo-Colli 2024 4-2 (Marzullo 2, Paganelli, Tognetti; Zanicchi, Poppi), Rivasamba-Sammargheritese 1-8 (Daneri; Grandetti, Olivari, Celoj 2, Malmusi, Pelosin, Venturelli 2). Colli 2024-Rivasamba 4-3 (Zanicchi 2, Marino 2; Spiri 2, Daneri), Follo-Sammargheritese 1-5 (Marzullo; Malmusi 4, Grandetti). Classifica: Sammargheritese 6, Follo 3, Colli 2024 3, Rivasamba 0.

Canaletto Sepor Blu: Khayar, Zanuzzi, Colletti, Ferrari, Raineri, Zambrano, Turco. All. Rezzaghi. Canaletto Sepor Verde: Samyr, Ballerini, Sannino, Di Costanzo, Gianquinto, Motto, Sicuteri. All. Musella. Serricciolo: Arcangeli, Shehi, Ferrari, Bandora, Casadio, Farina E., Vakin. All. Farina P. All. Conti. Levante: Ribolini, Bruzzone, Sorridente, Severino, Mazza, Spano, Ibrahim, Bontale. All. Marrai. Follo: Angeli, Dankert, Marzullo, Paganelli, Policriti, Tognetti, Andreoli. All. Congiu.

Ilaria Gallione