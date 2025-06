Calcio giovanile. Centinaia di bambini a Bondeno in campo nel ’Trofeo Cervellati’

Una volta c’era il “Baby-Goal”, ma adesso il faro del calcio provinciale e delle regioni vicine si chiama Trofeo “Filippo Cervellati”. Un evento organizzato dalla Bondeno Calcio e che è andato in scena dall’1 al 15 giugno, radunando centinaia di bambini allo stadio “Pollastri”. Perché, in fondo, lo scopo della manifestazione è proprio questo: creare una enorme vetrina sul calcio giovanile per quanto riguarda le categorie “Piccoli Amici”, “Primi Calci” e “Pulcini”.

"La manifestazione continua ad essere un vanto per il nostro territorio e il successo raggiunto è un premio al volontariato della Bondeno Calcio – spiega l’assessore allo sport, Ornella Bonati –. In tre diversi fine settimana, il torneo organizzato nel ricordo di Filippo Cervellati ha portato a Bondeno centinaia di bambini, rappresentando una bella vetrina per tanti giovani sportivi, accompagnati dalle loro famiglie".

Tra i club presenti, oltre alle formazioni dei padroni di casa, di Sant’Agostino, Rivara, Academy Padova, Junior Finale, Adriese, Poggese e Azzurra Romagna, c’erano anche Persicetana, Mirandolese, Fiessese, Vittoriosa, Pontelagoscuro, Altopolesine e la Portuense.

"La Bondeno Calcio, grazie alla collaborazione dei suoi volontari, tecnici e dei genitori dei ragazzi – dice una nota della società – con il presidente Enzo Reggiani, il vice La Porta e il responsabile del settore giovanile, Michele Chiarini, hanno organizzato la manifestazione, che è andata molto bene. Non ci sono vincitori, parlando di queste categorie di età, ma anno dopo anno proseguiamo il nostro cammino".

Entusiasmante il torneo Pulcini, con Terre del Reno, X Martiri, Fiessese e Cavezzo a sfidarsi nel girone A; Persiceto, Junior Finale, Galliera e Altopolesine nel girone B, Bondeno Calcio, Junior Finale e Azzurra oppositi alla Spal, ed infine, l’altra squadra della X Martiri, Pontelagoscuro, Vittoriosa e Bondeno “azzurro” nell’ultimo raggruppamento.

La prossima edizione potrebbe contare anche sulla “Club House” dello stadio.