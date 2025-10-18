Calcio giovanile: domani le prime partite con Reggio Calcio e Virtus Libertas subito in campo. Tutto pronto per la Conad Cup: 120 squadre al via

I pulcini classe 2015 di Reggio Calcio e Virtus Libertas sono pronti per la Conad Cup. I ragazzi delle due squadre (foto) si sono radunati al Conad Le Querce per ricevere le felpe ufficiali che caratterizzeranno il torneo di calcio giunto alla sua 14ª edizione.

La manifestazione, che inizia domani, vede al via ben 120 squadre di Emilia Romagna e Lombardia. La Reggio Calcio, che negli ultimi anni è sempre arrivata fra le finaliste, scenderà in campo domani alla Canalina, dove affronterà la Riozzese di Lodi, la Spinese di Cremona e il Gotico Garibaldina di Piacenza.

Anche la Virtus Libertas giocherà domani in un girone tutto reggiano con Gattatico, Fabbrico e Vianese. Sono 31 i club reggiani che prendono parte alla Conad Cup. Sono Arcetana, Atletic Progetto Montagna, Bibbiano Sa Polo, Boiardo Maer, Campnove, Castellarano, Celtic Cavriago, Fabbrico, Falkgalileo, Gattatico, Guastalla, Luzzara, Morello, Povigliese, Progetto Aurora, Progetto Intesa, Reggio Calcio, Reggiolo, Rubierese, Sammartinese, Santos, Saxum, Sporting Sant’Ilario, Sporting Scandiano, Terre Matildiche, Via Emilia, Vianese, Virtus Bagnolo, Virtus Correggio, Virtus Libertas, Virtus Mandrio.

Le altre squadre provengono da Parma, Piacenza, Lodi, Lecco, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia e Cremona.