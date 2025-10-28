Calcio giovanile. Doppietta Brasini: gioia per l’under 17
Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì Calcio dello scorso fine settimana. Nella 6ª giornata del campionato Primavera 4...
Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì Calcio dello scorso fine settimana. Nella 6ª giornata del campionato Primavera 4 i baby biancorossi, ottavi a quota 5 nella graduatoria comandata dal Ravenna (14), hanno pareggiato per 2-2 in casa con le Dolomiti Bellunesi: a segno Kevin Maroni e Gioele Locatelli. Domenica match casalingo col Trento.
Nel 7° turno la squadra Under 17, a metà classifica con 7 punti, ha battuto per 3-2 l’Arzignano Chiampo con doppietta di Ettore Brasini e rete di Christian Rumieri. Al comando il Lanerossi Vicenza (17). Prossimo turno, domenica, in casa dell’Union Brescia.
Battuta per 2-0 la formazione Under 16 (un punto) in casa dell’Ascoli secondo a quota 9 dietro alla Ternana (10). Domenica prossima match casalingo con la Vis Pesaro.
Infine la squadra Under 15, alla 7ª giornata, ha perso 0-1 in casa con l’Arzignano Chiampo. Al comando il Lanerossi Vicenza (21). I baby biancorossi, ancora senza punti, proveranno a muovere la classifica, domenica, in casa dell’Union Brescia.
