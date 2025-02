Calcio giovanile. Doppietta Coladarci: l’Under 15 vola

Ecco i risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La Juniores è stata battuta 1-0 sul campo della Cittadella Vis Modena. Dopo 19 giornate comanda il Fiorenzuola (42 punti) biancorossi decimi (17). Prossimo turno, sabato: Forlì-Corticella.

Vittoria esterna per l’Under 17 impostasi 1-2 sul Sala Bolognese, con reti di Savorani e Maroni. Al comando, dopo 24 giornate il Corticella (50), galletti sesti (37). Domenica in programma Forlì-Fraore Noceto.

Prima sconfitta per gli Under 16 battuti a domicilio per 0-1 dalla Junior Cervia (20ª giornata). Il Forlì resta primo con 51 punti a +13 sulla stessa Junior Cervia (38). Domenica gara in casa del Crespellano.

L’Under 15, al comando con 52 punti, si è imposta 0-4 a Crespellano grazie alle reti messe a segno da Coladarci (2), Mingozzi e Vallicelli. Per i baby biancorossi domenica gara interna col Balca Poggese.

Rinviato il match della squadra Under 14 con la capolista Torresavio: il campionato riprende sabato 1° marzo col match interno col Meldola.