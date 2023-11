Calcio giovanile, è già tempo di raduni per le selezioni provinciali under 14 e under 16 Raduno delle rappresentative provinciali under 14 e under 16, coordinate da Mario Ricci. Giovedì 14,30 presso il centro sportivo del Pontelagoscuro per l'under 14, giovedì 16 presso l'Olimpia Quartesana per l'under 16.