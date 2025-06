Calcio giovanile. Estate rossoblù, il torneo al via

Conclusi i campionati di categoria per le squadre ponsacchine ha preso il via allo stadio di Ponsacco il 3° Torneo Estate rossoblù riservato al calcio giovanile e terminerà il 16 giugno. Nel contesto di questa manifestazione sarà celebrata sabato 7 giugno il 3° Memorial Bruno Gasperini personaggio, storico e stimato nell’ambiente sportivo della Città del Mobile. Gasperini oltre a vestire i colori rossoblù in qualità di portiere è stato dirigente della società ponsacchina contribuendo a rilanciare la squadra nella gestione 2001/02 assolvendo anche il ruolo di direttore sportivo, sostenendo sempre la società. A commemorare il ricordo di Gasperini si sfideranno ben 200 ragazzi delle giovanili dei Mobilieri Ponsacco e quelli dell’Impruneta Tavarnuzze. Scenderanno in campo gli Esordienti, i Pulcini, Primi Calci, Piccoli Amici. Parteciperanno per l’Asd soccer Mobilieri Ponsacco Franco Benvenuti che dirige il settore con Matteo Ameli e Giacomo Ercoli e il coordinatore e responsabile delle giovanili della società fiorentina Claudio Piccinetti, componente dei "Magnifici sette" ponsacchini.

Luciano Lombardi