Calcio giovanile. Forlimpopoli: premio e big match

Continua con significativi riscontri l’impegno del Forlimpopoli 1928 nel settore giovanile. Nei giorni scorsi alla società artusiana, che ha allestito anche un approfondimento tecnico per i baby calciatori di 9 e 10 anni, è stato consegnato l’attestato di ‘Scuola Calcio terzo livello’ per il 2024-25, un riconoscimento frutto del lavoro di staff tecnico e dirigenza rivolto alla crescita dei giovani tesserati.

In precedenza le squadre delle annate 2013, ’14, ’15 e ’16 sono state ospitate negli impianti del Pisa con la disputa di alcuni match coi pari età toscani. In particolare la squadra Under 12 di mister Fabbri ha vinto una frazione di gioco con le reti di Tommaso Santarelli e Federico Bertozzi.

Non hanno poi sfigurato gli under 11 allenati da Marco Zaccarini, i Pulcini 2015 di Stefano Resta e Gianluca Rossi (a segno con Dario Zattini, Riccardo Malandri e Matteo Orlandi) e i Piccoli Calci 2016 guidati da mister Gianluca Pironi (in gol Matteo Maroni e Nicky Rutelli).

Pochi giorni prima i ragazzi dell’Under 15 di mister Matteo Di Censo, hanno perso di misura la sfida amichevole col Sassuolo: un onorevole 2-1, con rete firmata da Lorenzo Contreras.

Franco Pardolesi