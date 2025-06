Calcio giovanile: il difensore aretino ha conquistato il titolo italiano. Gabriele Gori campione under 17: "Che gioia con la maglia del Torino»

AREZZOChissà che un domani in serie A non vada in scena un duello tutto aretino tra il miglior attaccante italiano della stagione 2024-2025 – Federico Croci della Fiorentina, in finale per lo scudetto U15 – e un difensore arcigno come Gabriele Gori che venerdì sera ha conquistato il titolo italiano con l’unser 17 del Torino. Classe 2008, Gabriele è cresciuto nel vivaio amaranto fino al 2022 e adesso punto di forza dell’under 17 del Torino a cui è approdato a metà stagione dall’Empoli. Venerdì nella finale nazionale giocata a Frosinone contro il Milan, i granata si sono imposti per 5-3 ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. Gori era stato protagonista con l’under 14 del Cavallino, guidata da Alessio Bianchi. Un mancino con un fisico strutturato che non era passato inosservato all’Empoli che tre anni fa lo aveva prelevato da viale Gramsci, bruciando una nutrita concorrenza dopo un’asta cui avevano partecipato anche Fiorentina e Verona. Nell’ultima sessione del mercato invernale il trasferimento a titolo definitivo al Torino, dove da subito è diventato un titolare nella squadra di Fabio Rebuffi.Il Torino ha conquistato lo scudetto dopo aver eliminato Inter e Udinese nei turni precedenti. Una grande soddisfazione per Gabriele Gori, che è anche un tifoso amaranto. "Grazie infinitamente Torino, grazie ragazzi per tutto quello che abbiamo vissuto insieme nell’ultimo periodo e grazie a chi mi ha permesso di arrivare fino a qui. Siamo sul tetto d’Italia" ha scritto sui propri canali social commentando il successo tricolore ottenuto con la maglia granata del Toro.

Matteo Marzotti