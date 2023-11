Calcio Giovanile. Il Fiorano multato... per lancio di cioccolata

Di ammende alle società per intemperanze dei propri tifosi sono (purtroppo) pieni i vari comunicati di calcio dilettantistico e giovanile, ma la motivazione della multa da 300 euro comminata dal Giudice della Figc di Modena al Fiorano durante la gara della sua Under 17 (vinta 4-0 col Pavullo) è probabilmente un unicum nazionale. Si legge infatti che la multa è stata inflitta perché "i propri sostenitori per tutta la durata dell’incontro rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose nei confronti della tifoseria avversaria che, a causa di tale comportamento, si vedeva costretta ad abbandonare gli spalti; inoltre lanciavano in campo cioccolata". Non è specificato se si trattasse di barrette, cioccolata in tazza con panna (che quando fa freddo non guasta…) oppure in polvere, ma fatto sta che mai sanzione è stata la più dolce mai decisa…