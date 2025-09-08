Calcio giovanile. Il Memorial Previdi va a una super Roma . I giallorossi piegano il Bologna in finale: 4-1

La Roma (in foto) vince il XIV ‘Memorial Nardino Previdi’, il torneo di calcio giovanile con il quale la famiglia ricorda, ogni anno, il popolarissimo dirigente, scomparso nel 2009. Dodici – tra le altre Sassuolo, Sanmichelese, Carpi e Modena – le rappresentative Under 17 al via, e ieri l’epilogo della manifestazione dedicata all’indimenticato ‘Nardino’ con la disputa della finalissima.

Andata in scena allo stadio ‘Ferrarini’ di Castellarano, ha visto affrontarsi Roma e Bologna, arrivate alla finalissima sulla scorta di un rendimento che li ha visti fare il vuoto dietro di sè. È finita 4 a 1 per i giallorossi, che hanno sofferto l’avvio del Bologna, in vantaggio per primo, quando il match era cominciato da appena 10’, con Pazzi, ma una volta trovato il pari prima della metà del primo tempo, nella ripresa hanno dilagato, andando in gol tre volte nel giro dei primi 15’ con Sperlonga, Ferretti e Basile.

Oltre al trofeo, l’organizzazione ha assegnato altri riconoscimenti. Il premio ‘Fair Play’ è andato a Giovanni Ceccarelli, allenatore del Bologna finalista, mentre come miglior allenatore ha vinto il tecnico della Roma Marco Ciaralli. Il trofeo di capocannoniere e miglior giocatore sono andati al romanista Basile e a Lima del Bologna.