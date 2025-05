Calcio giovanile. Il torneo nel ricordo di Fiondella. I Pulcini del Genoa alzano la coppa

È il Genoa a iscrivere il proprio nome sull’albo d’oro del Memorial Massimiliano Fiondella, organizzato dal Club Levante con il coordinamento del direttore generale Vincenzo Flaminio e del direttore sportivo Franco Farnocchia. La manifestazione, giunta alla 6ª edizione e riservata ai Pulcini 2014 con le squadre professioniste sotto leva, si è svolta nei centri sportivi della Pianta 310 e del Trincerone. I rossoblù hanno preceduto nel girone finale Campomorone Sant’Olcese e Spal. Lo Spezia si è classificato sesto, i padroni di casa del Levante, noni. Le nove partecipanti sono state divise in tre gironi. Girone A: Fiorentina-Pisa 1-1, Spal-Pisa 6-1, Fiorentina-Spal 1-1. Girone B: Genoa-Empoli 1-0, Empoli-Reggiana 4-0, Reggiana-Genoa 1-4. Girone C: Spezia-Levante 3-0, Campomorone-Levante 3-1, Campomorone-Spezia 3-2. In base ai piazzamenti si sono creati i triangolari finali: le prime nel girone Liga, le seconde in Premier League e le terze in Bundesliga. Liga: Spal-Genoa 0-2, Spal-Campomorone 1-2, Genoa-Campomorone 2-0; classifica: Genoa 6, Campomorone 3, Spal 0. Premier League: Fiorentina-Empoli 1-2, Fiorentina-Spezia 3-2, Empoli-Spezia 1-1; classifica: Empoli 4, Fiorentina 3, Spezia 1. Bundesliga: Pisa-Levante 3-0, Pisa-Reggiana 0-5, Reggiana-Levante 3-1; classifica: Reggiana 6, Pisa 3, Levante 0. Classifica finale. 1) Genoa, 2) Campomorone, 3) Spal, 4) Empoli, 5) Fiorentina, 6) Spezia, 7) Reggiana, 8) Pisa, 9) Levante. La premiazione è avvenuta alla presenza della famiglia di Massimiliano Fiondella, rappresentata dalla sorella Deborah e i suoi congiunti, da Manuela Pescia (dirigente Levante) e dall’assessore allo sport di Porto Venere Franco Carassale.

Marco Magi