Calcio giovanile, importante accordo di affiliazione con la società blucerchiata. Madonnetta entra nella famiglia-Sampdoria
La Polisportiva Madonnetta lega il suo nome alla Sampdoria con cui ha stretto un’affiliazione, passo importante per la crescita della società e lo sviluppo del suo settore giovanile. "Siamo entusiasti di questo traguardo – commenta il presidente Enrico Bernardini – perché crediamo che l’esperienza e il sapere calcistico della Sampdoria possano aiutarci a crescere ulteriormente e ad offrire ai nostri ragazzi un percorso formativo di alto livello dentro e fuori dal campo. Confermiamo così il nostro impegno nel promuovere lo sport come strumento di educazione, socializzazione e crescita personale, valorizzando i giovani talenti del territorio". Nel frattempo i Pulcini Under 10 (categoria 2015) della Madonnetta se la vedranno col Bologna nel torneo di tre giorni ’La Passione di Yara’, al via oggi a Valbrembo (Bergamo), organizzato dal Gsd Paladina e dall’Accademia Calcio Valbrembo. Il torneo, alla decima edizione, vedrà la partecipazione di 30 squadre maschili, oltre alle formazioni femminili Under 12, tra cui Inter, Juventus, Milan, Atalanta e club stranieri come Zagabria, Hibernians Malta e Spartak Trnava. L’evento ricorda ogni anno Yara Gambirasio, la 13enne uccisa nel 2011, e sostiene l’associazione nata in suo nome. Anche Albinoleffe e i padroni di casa saranno fra gli avversari del Madonetta, qualificata attraverso il ’Torneo delle Superba’.
Ilaria Gallione
