Calcio giovanile. Intesa tra Bfc e Santa Sofia per le promesse future

È stato raggiunto un accordo di affiliazione sportiva tra il Bologna Football Club (Bfc) e l’Asd Santa Sofia Calcio in ambito giovanile. Un accordo che da una parte vede una società come il Bologna di grande notorietà e con una prestigiosa storia sportiva, e dall’altra una giovane associazione dilettantistica che opera tra i giovani dai 5 ai 19 anni, avviandoli alla pratica sportiva.

"È un grande onore per noi – commentano i dirigenti dell’Asd Calcio, che operano nelle strutture di via Dante Alighieri a Santa Sofia – aprire questa collaborazione che si sta sviluppando con il progetto Bfc Academy finalizzato a creare una rete di associazioni sportive dilettantistiche specializzate nell’insegnamento del gioco del calcio rivolto alle fasce d’età dell’attività di base. Aderendo alla Bfc Academy insieme ad altre 17 società giovanili a livello nazionale accettiamo di ricevere la collaborazione del Bologna sul piano tecnico: metodologie di allenamento, tattiche di gioco e non solo. Oltre al marchio Bfc Academy". Un vero e proprio contratto che prevede l’organizzazione di visite di aggiornamento e di consulenza presso la sede di Santa Sofia per formare gli allenatori, i dirigenti e i genitori. Per il Bologna questo progetto dell’Academy servirà a individuare proprio nei campi delle società calcistiche giovanile aderenti i futuri talenti e seguirne la crescita sportiva. "Potremo partecipare gratuitamente – concludono – a un corso di formazione tecnico per i nostri allenatori, istruttori, preparatori atletici, medici, massaggiatori, dirigenti e collaboratori. Una grande opportunità perché potremo anche assistere alle sedute di allenamento delle squadre giovanili del Bologna. Tutto ciò permetterà un salto di qualità deciso sia per i dirigenti, gli allenatori e i giovani calciatori".

Curiosità: dopo aver incontrato i giovani calciatori, Alessandro Ramello responsabile giovanile del Bologna (al centro nella foto in alto) ha incontrato anche il presidente del club dei tifosi rossoblù Giampaolo Bardi e il suo staff, uno dei più attivi e numerosi in Romagna.

Oscar Bandini