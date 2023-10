Calcio giovanile. Juniores in vetta. Rumieri segna 6 reti

Ecco i risultati delle formazioni giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La Juniores aggancia in vetta il Piacenza battendolo 2-0 (Valentini, Marfella) nel turno di metà settimana, poi supera il Lentigione 0-4 (2 Colli, Boschi, Marfella). Classifica girone E: Forlì, Piacenza, Pistoiese 18; Corticella 17; Ravenna 16; Sammaurese, Progresso 14; Prato 13; Imolese 12; Lentigione, Borgo San Donnino 10; Carpi 8; United Riccione 5; Aglianese 4; Mezzolara 3; Victor San Marino 0. Prossimo turno: Forlì-Corticella.

Vittoria di misura dell’Under 17 sulla Virtus Faenza, 2-1 con reti di Spinelli e Branchetti (rig.). Biancorossi al comando, a quota 23 punti, davanti a Reggio (20) e Piacenza (19). Netto successo degli Under 16 sulla Centese: 7-0, a segno Capasso (2), Toschi, Benkacem, Savorani, Sgreccia e Bastianini. Successo per 0-10 degli Under 15 sul Sasso Marconi grazie Rumieri (6), Taraborelli, Battelli, Meschini e un’autorete. Infine l’Under 14 ha vinto 4-0 con l’Accademia Cesena; per i baby biancorossi reti di Vallicelli, Giannini, Buccioli e Avdiji.