Calcio giovanile. La Juniores del Prato sorride . Archiviata la pratica Progresso

Torna alla vittoria la Juniores nazionale del Prato. Lo fa con un colpo interno importante, visto che i biancazzurri superano 3-2 al Parrocchiale di Mezzana una diretta rivale come il Progresso. Tre punti che tra l’altro valgono quasi l’aggancio in classifica, visto che gli ospiti adesso hanno un solo punto di vantaggio sui lanieri. Una vittoria che dà morale al Prato e che fa capire alla truppa di Ridolfi di potersela giocare anche con le big del girone E. Per il Prato decisive le marcature di Carlesi, Rus e Nocentini, che vanno a vanificare i gol bolognesi di Calzolari e Nanetti. Questa la formazione del Prato: Strada, Fiore, Nocentini, Biagi, Pittalà (75’ Kola), Licciardello, Mirzac (85’ Villani), Di Vita, Carlesi (75’ D’Amico), Preci, Rus (80’ Lemma). A disposizione: Spina, Sepe, Guidi, Guizzaro. All. Ridolfi. In classifica i lanieri sono sono ottavi a quota 13 punti. I biancazzurri adesso sono attesi dalla trasferta sul campo dello United Riccione.