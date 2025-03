Calcio giovanile. La Juniores impatta. Under 15 e 16 volano

Così le squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. Juniores bloccata sullo 0-0 in casa dal Fiorenzuola. Dopo 22 turni guida il Piacenza (52), biancorossi decimi (22). Prossimo turno sabato: Sasso Marconi-Forlì. Pareggio interno dell’Under 17 con la Sanmichelese: 1-1, gol di Zanetti. Dopo 27 giornate galletti sesti (38); guida il Fraore Noceto (55), domenica Ravenna-Forlì. Successo 1-3 degli Under 16, primi a quota 60, in casa dell’Osteria Grande; a segno Brasini, Valentini e Dall’Aglio. Domenica match casalingo col X Martiri Vigarano. In vetta anche la Under 15, che ha vinto 2-1 col Castenaso coi gol di Coldarci su rigore e Delvecchio. Baby biancorossi domenica a Cesenatico, in casa del Bakia. Due partite per gli Under 14: vittoria 0-7 sulla Pianta (Reccia, Testoni, Mariotti, Laghi, Bertaccini, Casadei, autogol) poi sconfitta 1-0 con l’Edelweiss Jolly, a segno con Girani. Galletti al terzo posto con 34 punti dietro a Torresavio (38) e all’Edelweiss Jolly (35). Sabato si gioca Forlì-Vecchiazzano.

f. p.