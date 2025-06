Calcio giovanile. L’Academy QM Massarosa continua a crescere

Grandi progressi da parte dell’Academy QM Massarosa, realtà che è "passata in breve tempo dall’avere 80 ragazzi ad averne 200 di ragazzi nella propria Scuola Calcio", con "una filosofia totalmente diversa rispetto al passato". "A Massarosa si sta come in famiglia" dicono dalla società, solida e con un progetto chiaro in mente: "L’intenzione è di mettere davvero al centro del progetto i nostri ragazzi. Nessuna selezione tra i più piccoli. Tutti i bambini devono avere le medesime possibilità di divertirsi e di crescere. Né i risultati, né gli istruttori, né la società. Gli unici protagonisti sono i ragazzi. Se poi sul campo si lavora bene i risultati si vedranno una volta approdati nel mondo dell’agonistica."

È il direttore generale Luca Anselmi a tracciare un bilancio in casa Academy QM Massarosa: "Ci sono tantissime cose ancora da fare. Prima di tutto continuare a migliorare uno staff che possa sviluppare con competenza e passione settore giovanile e attività di base. Un passo in avanti importante sarebbe riuscire a conquistare la dimensione regionale con almeno una categoria". Anselmi poi fa il punto della situazione di campo: "Risultati incoraggianti per il futuro sono arrivati dai nostri Allievi B ma da segnalare c’è pure il percorso di crescita dei nostri Giovanissimi A, del responsabile tecnico del settore giovanile Roberto Casini e che la prossima stagione saranno affidati a Carlo Rubinacci e Michele Pardini, quinti nel loro campionato e finalisti di tutti i tornei a cui hanno partecipato e per ben due volte saliti sul gradino più alto del podio. Ottima la stagione dei Giovanissimi B 2011 affidati a Marco Iacomini che hanno vinto il girone intermedio nella fase primaverile del campionato con 12 vittorie su 12. Poi semifinalisti in Coppa Primavera (la competizione riservata alle squadre vincenti dei gironi intermedi della Toscana, ndr), finalisti a un torneo a Stiava e trionfo nel torneo di casa “Memorial Rovetti“ disputato allo stadio “Rontani“ di Bozzano".

Un punto sui più piccoli lo fa invece il responsabile dell’attività di base biancorossa Massimiliano Sargentini: "A livello di numeri stiamo registrando una significativa crescita, soprattutto nelle categorie dei più piccoli. Un lavoro serio e professionale che ci ha consentito di creare una buona base. Chi viene a Massarosa viene per restare, non per andarsene in futuro".

E come si presenterà lo staff della prossima stagione 2025/26? "Sostanzialmente tutto riconfermato lo staff della stagione 2024/25 appena terminata, con l’inserimento di un paio di figure per i più piccoli – conclude il dg Anselmi – confermatissima la nostra area motoria con i nostri prof. Michela Dini, Martina Meniconi, Dennis Bertagna e Lorenzo Mennucci. Importanti novità in arrivo anche per l’area portieri... ma su questo per poter dire qualcosa di più dobbiamo attendere ancora qualche giorno. Siamo attivissimi".