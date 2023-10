Calcio Giovanile. Le prime frenate per Lampo juniores e allievi arancioni

Dopo sei vittorie consecutive, arriva il primo pari per gli Juniores della Lampo Meridien, che impattano per 0-0 col Pescia, rimanendo comunque primi. Stesso risultato per Lido Camaiore - Quarrata, mentre la Larcianese si impone per 2-0 sul campo dell’Atl. Lucca. Il Valdinievole Montecatini perde per 1-2 con la Folgor Marlia. Gli Allievi della Pistoiese subiscono il loro primo stop in campionato, dopo le sette vittorie: l’Academy Porcari riesce nell’impresa di battere gli orange per 2-1. Perdono anche Capostrada Belvedere (4-0 col CSL Prato) e Giovani Via Nova (0-1 con la Lunigiana Pontremolese). MontecatiniMurialdo e Margine Coperta pareggiano per 1-1 e per 2-2 col San Giuliano e l’Olimpia Quarrata. Negli Allievi B di Merito, 0-0 della Margine col Capezzano. Solo i Giovanissimi della Pistoiese ridono nel girone C: battuto per 2-0 il Montignoso. Deludono tutte le altre squadre, con Giovani Via Nova, Olimpia Quarrata, Margine Coperta e Pistoia Nord battute nettamente.