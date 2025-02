CALCIO GIOVANILE. L’Under 16 super con Ray e Rumieri

Ecco i risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso weekend. La Juniores è stata battuta 3-2 dalla Spal (a segno Shyti e Comandini); dopo 16 turni comanda il Fiorenzuola (39), biancorossi al nono posto (17); prossimo turno, sabato, Forlì-Ravenna. Netto ko poi per l’Under 17 che ha perso 6-2 con la capolista Corticella: in gol Locatelli ed Indelicato; dopo 22 giornate Forlì al 5° posto, domenica la gara casalinga col San Lazzaro.

Molto meglio la squadra Under 16, in testa alla classifica con 48 punti dopo 18 gare e impostasi 2-1 sul Ravenna con reti di Ray e Rumieri; domenica prossima trasferta sul campo del Tropical Coriano. Battuta d’arresto per la squadra Under 15, prima a quota 46 punti, che ha perso 2-1 col Classe (rete di Coladarci); domenica match interno col Riccione 1926. Esagerato il 17-0 della formazione Under 14 sul Forlimpopoli: a segno Turci (5), Siciliano (3), Reccia (2), Mariotti (2), Taviani, Iuliano, Losi, Tonielli, Bertaccini; al comando Edelweiss Jolly e Torresavio (28), galletti quarti (25); sabato in programma Accademia Cesena-Forlì.