"Calcio giovanile: Maliseti, Zenith e Coiano in campo per la salvezza" Il calcio giovanile pratese riparte dopo l'alluvione: Maliseti Seano, Zenith Prato e Coiano Santa Lucia Prato Social Club scendono in campo per allontanarsi dalla zona a rischio e avvicinarsi alla Coppa Toscana.