Calcio Giovanile. Memorial ’Alberto Oddolini’. La seconda edizione è al via

Tutto pronto al campo sportivo di Medolla per la seconda edizione del Memorial ’Alberto Oddolini’, il torneo giovanile organizzato dal Medolla San Felice per ricordare la figura dell’ex presidente medollese, scomparso nel 2015 a 64 anni e noto anche nell’imprenditoria per aver fondato la Christies di Quistello. Domani dalla mattina (inizio ore 9,45) si daranno battaglia 12 formazioni della categoria 2016 professionisti e 2015 dilettanti: oltre ai biancoverdi-giallorossi di casa ci saranno le altre squadre dilettantistiche di Sampaimola, Rivara e Azzurra Romagna, mentre il gruppo delle squadre "pro" è composto da Reggiana, Sassuolo, Hellas Verona, Venezia, Padova, Bologna e Forlì, tutte a caccia del titolo che 12 mesi fa è stato dell’Empoli, che aveva preceduto Bologna e Cesena. Dopo le gare eliminatorie fra mattino e pomeriggio – con la possibilità di pranzare al campo allo stand gastronomico della società – le premiazioni dalle ore 18,30.

Infortunio. Si è già chiusa la stagione di Luca Fiocchi, uno dei punti di forza del Fabbrico. L’attaccante modenese classe ’99 ex Carpi, Sassuolo, San Felice, Solierese, Rolo e l’anno scorso al Brescello si è infatti rotto i legamenti del ginocchio e il menisco nella gara di Coppa con la Cdr Mutina del 24 agosto.

d.s.