Calcio Giovanile: Memorial Piero Burresi. San Miniato e Floria 2000 trionfano al ’Lotti’

Il San Miniato per la categoria Under 15 e il Floria 2000 per l’Under 17. Sono le compagini vincitrici a Poggibonsi del quarto Memorial Piero Burresi di calcio giovanile. Lo stadio Stefano Lotti ha ospitato nei giorni scorsi la rassegna dedicata all’imprenditore poggibonsese, scomparso il 12 maggio 2021, che ha legato il proprio nome a sei decenni del cammino agonistico dell’Us Poggibonsi in compagnia di tanti colleghi e soprattutto amici ricoprendo tra l’altro varie cariche all’interno del sodalizio, fino alla vice presidenza. Notevole la partecipazione di organici baby club di più province al torneo Piero Burresi, voluto dalla società giallorossa con al vertice Giuseppe Vellini.

Ai nastri di partenza dell’edizione 2025 della manifestazione si sono presentate in totale otto formazioni, quattro per la categoria Under 15 (Nuova Grosseto Barbanella, Valentino Mazzola, San Miniato e Certaldo), e altrettante per gli Under 17: Terranuova Traiana, Valentino Mazzola, Floria 2000 e Monteriggioni. Al termine dell’importante competizione, che si è svolta nell’arco di un paio di fine settimana, i neroverdi del San Miniato hanno quindi conquistato il primo posto negli Under 15, mentre i ragazzi del team fiorentino della Floria 2000 si sono imposti in virtù degli esiti ai calci di rigore nell’atto conclusivo per il tabellone della Under 17. Applausi per tutti i portacolori che hanno saputo onorare le sfide in calendario mettendo in mostra qualità e determinazione.

Le premiazioni (nella foto) sono avvenute sempre allo stadio Stefano Lotti alla presenza dei componenti delle squadre in gara, degli esponenti dell’Us Poggibonsi e, in rappresentanza della famiglia, di Niccolò Burresi, nipote del dirigente Piero – eterno cuore giallorosso, come giustamente riportato sui canali social dall’Unione sportiva – a cui è dedicato il Memorial organizzato già dal mese di giugno del 2022 da parte degli addetti ai lavori di viale Marconi.

Paolo Bartalini