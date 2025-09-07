Calcio Giovanile. Memorial ’Previdi’, modenesi out. A Castellarano si gioca la finale
Non ci sarà nessuna formazione modenese nelle semifinali del 14esimo ‘Memorial Nardino Previdi’, riservato alle formazioni Under 16 per le squadre professionistiche e alle Under 17 per quelle dilettantistiche.
Nella terza giornata il Sassuolo nel girone ‘A’ si è imposto di misura sull’Helsingor per 2-1, mentre il Bologna ha piegato 3-0 il Forlì qualificandosi alle semifinali a punteggio pieno. Nel girone ‘B’ il Verona supera la Sanmichelese per 4-1, stesso punteggio con cui a Saliceta i campioni in carica dell’Hajduk Spalato hanno piegato il Modena. Nel girone ‘C’ la Roma l’ha fatta da padrone, nel terzo match di questo raggruppamento, ha battuto per 3-0 il Carpi strappando il pass per le semifinali.
L’altra partita è stata vinta dalla Reggiana per 5-0 sui giapponesi dell’Azul Claro Namuzu. Ieri si sono giocate le due semifinali: al ‘Ferrarini’ di Castellarano Bologna – Hajduk Spalato (2-0) mentre allo stadio ‘Zanti’ di San Michele dei Mucchietti la sfida Roma – Hellas Verona (2-1).
La finale Bologna-Roma è invece in programma questa mattina alle 10,30 allo stadio ‘Ferrarini’ di Castellarano.
