Calcio Giovanile. Memorial ’Zaccarelli’, un successo

È finita nella bacheca dei parmensi del Vicofertile la 49esima edizione del Memorial ’Giuliano Zaccarelli’, lo storico torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Giovanissimi 2012 e organizzato dalla Virtus Cibeno di Carpi, per ricordare uno dei fondatori nel 1963 della società gialloblù. Erano quattro le squadre al via che si sono date battaglia sul verde del campo di via Salvaterra, intitolato al compianto Giuliano: al mattino nella prima semifinale il Vicofertile ha battuto per 4-2 la Virtus Cibeno, mentre il Fiorano ha avuto la meglio 2-1 sui mantovani del Rapid Olimpia. Dopo il pranzo servito alle squadre e ai loro staff dai volontari della Virtus presso la struttura di via Salvaterra, nel pomeriggio si sono giocate le finali con la Virtus che ha battuto 4-1 il Rapid e il Vicofertile che ha regolato 3-0 il Fiorano (in foto). A seguire sono andate in scena le premiazioni: il dottor Dante Colli, uno dei fondatori della Virtus, ha premiato il Rapid Olimpia quarto, il coordinatore dell’attività agonistica della Virtus Cibeno-City Carpi Stefano Belloni ha consegnato la coppa alla stessa Virtus terza, il direttore generale del progetto City Carpi Marco Fila quella del secondo posto al Fiorano, mentre Tiziana Zaccarelli, sorella di Giuliano, quella al Vicofertile primo. Per i premi individuali Cristian Falco (Virtus Cibeno) è stato eletto ’mvp’ del torneo, premiato dal presidente virtussino Marco Gasparini, poi Kolman Cacupai (Fiorano) ha vinto il trofeo come miglior portiere, consegnato dal vice presidente virtussino Vincenzo De Cristoforo; miglior marcatore Nicolas Loiacono (Vicofertile) ha ricevuto la targa dal dirigente Oscar Sacchi.

d.s.