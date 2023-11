CALCIO GIOVANILE. Prato, la Juniores va a trovare Riccione

Dopo la vittoria interna nel turno infrasettimanale contro il Progresso, torna in campo domani pomeriggio la Juniores nazionale del Prato. Lo farà alle 15 sul terreno di gioco dello United Riccione. Una partita assolutamente da vincere per i biancazzurri se vogliono confermare le ambizioni d’alta classifica (i lanieri al momento sono ottavi ma a soli quattro punti dal vertice della graduatoria). I padroni di casa infatti sono quart’ultimi e finora hanno ottenuto solo cinque punti in otto partite disputate. Una formazione che sta quindi faticando e che pare assolutamente alla portata della truppa guidata in panchina da mister Ridolfi. Un Prato che deve dare anche continuità ai propri risultati, interrompendo quel sali-scendi di risultati che finora ha caratterizzato la stagione della Juniores biancazzurra. In caso di successo, infine, i lanieri potrebbero lanciare l’assalto alle primissime posizioni, sfruttando anche gli scontri diretti previsti nel weekend.