Calcio giovanile. S. Donato Tavarnelle allunga l’accordo con Bandinelli

San Donato Tavarnelle e Alessio Bandinelli avanti insieme anche per la stagione 2025-26. Proseguirà il suo rapporto di collaborazione con i colori giallo blu e si amplierà il raggio d’azione, diventando responsabile dell’area tecnica del club. Il nuovo ruolo prevede un lavoro di coordinazione e collaborazione con il direttore sportivo della prima squadra Tommaso Ghinassi e con il responsabile della scuola calcio, Paolo Tascioni. Lavoro che sta procedendo molto bene con le squadre del settore giovanile del San Donato Tavarnelle che stanno avendo un ruolo da protagonista nei rispettivi campionati di categoria.

"Ringrazio la società per la fiducia e la stima che dimostra di avere nei miei confronti - afferma Bandinelli -. Da due anni sono al servizio dei colori giallo blu per realizzare nel migliore dei modi i programmi stabiliti. Porterò con me tutte le mie competenze e il massimo impegno per far crescere sempre di più il comparto giovanile del prestigioso sodalizio. Il nostro compito è potenziare la scuola calcio, ben figurare nelle varie categorie e portare diversi ragazzi del settore giovanile verso la prima squadra che milita nel campionato interregionale di Serie D".

F. Que.