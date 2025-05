Calcio giovanile. Super risultati a Montecatini

La stagione calcistica giovanile 2024/2025, sarà ricordata a lungo a Montecatini Terme. Gli Juniores Regionali del Valdinievole Montecatini infatti si sono qualificati al Torneo Regionale delle squadre U19, dove le 16 squadre presenti si sfideranno in una serie di match ad eliminazione diretta, che porteranno alla finalissima dell’11 giugno, che decreterà la squadra vincitrice del trofeo. Il Montecatini Calcio iunvece ha conquistato due titoli provinciali, grazie ai successi centrati dagli Allievi A e dai Giovanissimi B. Gli Allievi hanno letteralmente dominato il campionato provinciale, vinto con 79 punti, frutto di 26 vittorie, 1 pari ed 1 sconfitta. Oltre ai numeri stratosferici, confermati da una differenza reti di +107, va detto che i ragazzi guidati da mister Maurizio Guidotti hanno messo dietro di loro grandi squadre come Pistoiese, Grifoni, Capostrada Belvedere, Margine Coperta ed AM Aglianese. La formazione B dei Giovanissimi invece ha chiuso da imbattuta il campionato giocato e vinto, grazie alle 9 vittorie centrate negli 11 match giocati.

Simone Lo Iacono