Calcio giovanile: tanti talenti al Memorial Giancarlo Crotti. Reggio Calcio ottava. Inter e ’Inzaghino’ terzi

La pioggia battente per tutto il giorno non ha certo aiutato, eppure anche la 6ª Reggio Emilia football cup (3ª edizione del Memorial Giancarlo Crotti), ha avuto un grosso successo e soprattutto ha messo in evidenza talenti di livello, sia tra i 2012 degli 11 centri di formazione dell’Inter, sia fra gli stessi Esordienti nerazzurri, classe 2013, tra i quali giocava anche il figlio di Simone Inzaghi, trainer della prima squadra dell’Inter

Dopo le gare a gironi del mattino, le squadre si sono giocate dalla 1ª alla 12ª posizione. Il titolo è stato vinto da ragazzi del Tau Calcio che hanno battuto in finale l’Enotria per 1-0, al termine di una partita splendida, precedendo l’Inter, terza, che ha superato la Liventina per 4-2. Quinta l’Accademia Pavese, che ha battuto 1-0 il Sarnico, mentre la Reggio calcio è arrivata 8ª, sconfitta 2-1 dalla Vis Nova, poi la Voluntas Montichiari (10 a 1 al San Giuseppe), mentre i romani della Romulea hanno chiuso al 12° posto, sconfitti 3-1 dal Bulè Bellinzago.

Al termine della manifestazione la famiglia Crotti ha premiati i vincitori, mentre i dirigenti della Reggio Calcio hanno premiato anche il miglior portiere del torneo, Davide Giannini del Tau Altopascio e il miglior giocatore, Nicolò Bergamaschi dell’Enotria.

"Ha vinto il Tau, che conquistò il titolo anche nelle prime due edizioni - spiega l’organizzatore Marco Masini - Anche quest’anno il livello è stato altissimo e malgrado il tempo non ci abbia aiutato, tutto è andato perfettamente e abbiamo visto giocatori molto interessanti".

"E’ stata una splendida esperienza per me come mister dei 2012, ma anche e soprattutto per i ragazzi che si sono cimentati contro pari età di altissimo livello - spiega il trainer della Reggio Calcio Matteo Spaggiari - Vorrei ringraziare i genitori dei miei atleti e in generale tutti coloro che hanno seguito i loro figli, contribuendo alla riuscita di questa splendida manifestazione giovanile".