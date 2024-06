Calcio giovanile. Tressa dà vita al camp estivo per ragazzi. Domani si parte con il saluto di Bianchi Il Tressa Summer Camp offre un'opportunità per imparare il calcio divertendosi. Con la partecipazione del capitano del Siena, Tommaso Bianchi, e un team tecnico esperto, l'evento si svolgerà a Ponte a Tressa per bambini dai 6 ai 13 anni. Il supporto dei marchi di club aggiunge valore all'iniziativa. Per informazioni, contattare i numeri forniti.