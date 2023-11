CALCIO GIOVANILE. Under 17, 16 e 15 scatenate in vetta La scorsa settimana le formazioni giovanili del Forlì hanno ottenuto buoni risultati: Juniores seconda, Under 17 prima, Under 16 prima, Under 15 prima e Under 14 pari. Prossimi impegni: Aglianese-Forlì, Solierese-Forlì, Tozzona Pedagna-Forlì e Edelweiss Jolly-Forlì.