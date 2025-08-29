Calcio giovanile. Under 18: Montecchio solitaria nel girone A. Quanti derby nel B

Il Montecchio sarà l’unica reggiana "esiliata" nel girone A del campionato regionale Under 18. I giallorossi, infatti, sono stati inseriti nel raggruppamento parmense-piacentino che comprende Academy Moretti, Audace, Carpaneto, Cus Parma, Colorno, Fonta Calcio, Gossolengo, Junior Drago, Langhiranese, Libertas San Corrado, San Giuseppe, San Nicolò e Sarmatese, privandoli di fatto di qualsiasi derby. Le altre rappresentanti della nostra provincia, infatti, sono tutte nel gruppo B: Arcetana, Lentigione, Rubierese e Sporting Sant’Ilario affronteranno un folto plotone di modenesi composto da Cabassi Union Carpi, Limidi, Colombaro, Mirandolese, Pavullo, Real Formigine, San Paolo e Villa d’Oro, oltre alle mantovane Suzzara e Viadana. Sono 19, alla chiusura delle iscrizioni, le reggiane iscritte all’Under 19 provinciale: Carpineti, Barcaccia, Biasola, Boma Fellegara, Borzanese, Celtic Cavriago, Daino Santa Croce, Fogliano, FC 70, Invicta, Masone, Virtus Correggio, Povigliese, Reggio Calcio, Sammartinese, San Faustino, Saxum, SC Sant’Ilario, United Albinea e Virtus Bagnolo.