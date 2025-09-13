Calcio giovanile. Ventiquattro squadre alla Roteglia Cup con dedica a Nizzoli

Ventiquattro squadre di baby calciatori in campo per tutta la domenica al "Parrocchiale" di Roteglia. Appuntamento con la 4ª edizione della "Roteglia Cup" organizzata dalla locale Polisportiva e quest’anno dedicata a Carlo Nizzoli (foto), recentemente scomparso e protagonista per molti anni nel calcio dilettantistico locale. Sia da calciatore iniziando la carriera proprio a Roteglia nel Torneo della Montagna con la squadra diretta da don Giorgio Gualtieri, successivamente si trasferì allo Scandiano, sia come allenatore delle squadre giovanili contribuendo alla crescita di tantissimi ragazzi.

La giornata inizierà alle 9.30 con le prime gare, poi alle 12 pausa pranzo per tutti gli atleti, allenatori e accompagnatori, quindi dalle 14.30 ripresa del torneo che si concluderà alle 17 con le finali e le premiazioni. Le squadre partecipanti. Esordienti (2014): Roteglia, Eagles Virtus Ancora, Monari Nasi, Morello Football School, Santos 1948 A e B. Pulcini (2015): Roteglia, Sporting Scandiano, Corlo, Monari Nasi, Santos 1948 A e B. Primi calci (2017): Roteglia, Boiardo Maer, Atletic Progetto Montagna, Cittadella Modena, Santos 1948 A e B. Primi calci (2018): Roteglia, Atletic Progetto Montagna, Corlo A e B, Castelnuovo Rangone A e B.