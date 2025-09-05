Calcio giovanile: verso la conclusione della fase a gironi. domenica allo stadio brilli peri di montevarchi le finali. Memorial Paolo Rossi: Real Madrid, Inter, Juve e Ajax sono già protagoniste

Entra nel vivo l’edizione 2025 del Memorial Paolo Rossi. La categoria Under 14 maschile è stata protagonista della fase a gironi che si sta tenendo negli impianti sportivi dei comuni di Bucine, Montevarchi, Terranuova, San Giovanni e Cavriglia. Nel frattempo si stanno delineando le classifiche dei vari raggruppamenti, che vedono innanzitutto il Real Madrid alla guida del gruppo A con 6 punti, New York City e Inter prime a pari merito nel gruppo B, Ajax in testa al gruppo C, Juventus e Benfica prime con 6 punti nel gruppo D, il Milan che domina il gruppo E e il gruppo F che vede in prima posizione Targu Mures e Bologna. Si è giocato dalle prime ore della mattina fino al tardo pomeriggio in una vera e propria maratona dedicata al calcio giovanile. Da segnalare i risultati a valanga di alcune sfide: Inter-Tegoleto è finita 23-0 per i nerazzurri, mentre New York City-Bucine è terminata 21-0.

Domani si riparte alle 9,30 per tutta la giornata, quando si concluderà la fase a gironi e verranno estratti gli abbinamenti che condurranno alla fase finale in programma per domenica 7 settembre allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. La giornata conclusiva sarà così strutturata: la finale per il terzo posto avrà luogo alle 9,30 e quella per il titolo alle 11, seguite dalle premiazioni alle 12,30. Le partite sono trasmesse tutte in diretta sulla piattaforma streaming FIFA+. Grande novità il Premio Pablito – Talento Under 20 assegnato al miglior giovane della Serie A 2024/2025. La manifestazione sportiva è cresciuta in maniera esponenziale.